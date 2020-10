Grave incidente sul lavoro al centro raccolta rifiuti di via Montà: morto un operaio

Sono stati travolti da una montagna di terra: dei due operai uno è morto.

L'incidente

Una grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattina di mercoledì 14 ottobre, poco prima delle 10, al centro raccolta rifiuti di via Montà. Secondo una prima ricostruzione, due operai stavano lavorando all'interno di una fossa profonda un paio di metri per posizionare dei tubi dell'acquedotto quando sono rimasti travolti da una montagna di terra che li ha seppelliti, schiacciandoli contro la condotta. Uno dei due operai, 47enne residente nel Padovano, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione. Il suo collega è stato portato in ospedale con un codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery