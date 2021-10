Cade da un ponteggio, troppo gravi le ferite riportate: muore operaio di 61 anni

È morto l'operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 8 ottobre, poco prima delle 11, in un cantiere di Bertoldi, frazione del Comune di Lavarone (Trento). Si tratta di un uomo di 61 anni rumeno domiciliato a Brugine, Ladislau Balogh, vittima di una caduta di circa sei metri da un ponteggio.

L’incidente

L'uomo stava lavorando in un cantiere edile quando è caduto, per cause ancora tutte da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone per le prime manovre. Toccherà ora ai carabinieri e agli ispettori del lavoro dell'Uopsal accertare se si è trattato di una fatalità o di una carenza di sicurezza. Le condizioni dell'uomo si sono rivelate subito estremamente gravi, tanto da far arrivare, oltre ad un'ambulanza, anche un elicottero per il trasporto in ospedale. I tentativi dei sanitari però si sono rivelati vani, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Balogh, che aveva domicilio a Brugine dove viveva con la figlia, il genero e quattro nipoti, aveva la residenza a Conegliano (Treviso), città della sede della cooperativa "Talpos coperture in legno" per cui lavorava con il genero Vasile Viorel Talpos che aveva in subappalto il cantiere di Lavarone.