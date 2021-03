Violento scontro tra una mini-car e un mezzo di BusItalia: un ferito

Non c'è pace per i mezzi di BusItalia, già bersaglio in queste settimane di atti di vandalismo con vetri di finestrini distrutti. Domenica sera un veicolo in città è stato coinvolto in un incidente stradale con una piccola vettura.

L'incidente

Alle 20.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Andrea Costa all'incrocio con via Tre Garofani a Padova per lo scontro tra una minicar e un bus del trasporto urbano. Il passeggero a bordo della piccola autovettura è rimasto ferito. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il guidatore della minicar incastrato dentro le lamiere. L'uomo è stato subito preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. Nessuna persona era a bordo del bus al momento dello schianto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.