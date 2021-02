Investe un uomo su un monopattino elettrico e non presta soccorso: 83enne denunciato

Ha preso in pieno un uomo che circolava a bordo di un monopattino elettrico ed è scappato senza prestare soccorso. È stato denunciato.

L’incidente

Le indagini sull’incidente avvenuto lo scorso 29 dicembre sono terminate lunedì 1 febbraio con una denuncia nei confronti di un 83enne di Abano Terme. L’anziano quella sera stava percorrendo in macchina via San Daniele a Torreglia quando si è imbattuto in un 54enne padovano a bordo di un monopattino elettrico, che viaggiava nel suo stesso senso di marcia, in direzione Abano. L’anziano ha investito la vittima e non si è fermato a prestare soccorso. Il 54enne ha subìto delle lesioni.