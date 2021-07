Sbanda con il monopattino e cade sbattendo la testa: 22enne in gravi condizioni

Intorno alle 22.30 di venerdì 30 luglio il giovane stava transitando all'altezza del Bingo (davanti alla Galleria San Carlo) quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra e sbattendo violentemente la testa

Non è ancora dato sapere se sia stato tradito da una buca o dalle rotaie del tram. Sta di fatto che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale: drammatico incidente in monopattino per un 22enne di Padova.

La dinamica

Teatro dell'accaduto via Tiziano Aspetti, nel quartiere Arcella: intorno alle 22.30 di venerdì 30 luglio il giovane stava transitando all'altezza del Bingo (davanti alla Galleria San Carlo) quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra e sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che i sanitari del Suem 118, precipitatesi sul posto, lo hanno subito trasportato d'urgenza in ospedale. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia locale.