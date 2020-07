Grave incidente su via Vigonovese: muore un ciclista investito da un camion, si cercano testimoni

Un grave incidente stradale ha visto coinvolti un grosso camion e un ciclista. Quest'ultimo non è sopravvissuto all'investimento ed è morto sul colpo.

L'incidente

Nella mattina di martedì 28 luglio, intorno alle 9, un camion che stava percorrendo via Vigonovese verso la tangenzia all'altezza di uno svincolo ha centrato la persona in sella al mezzo a due ruot3. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente con la polizia locale che sta eseguendo tutte le verifiche: il camionista ha investito un uomo, M. P., di 67 anni che pedalava in direzione della città. Si tratta di un pensionato residente a Rio di Ponte San Nicolò. Il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto fare nulla per l'uomo, nonostante i tentativi ripetuti di rianimazione. La polizia locale sta indagando per capire come sia potuto succedere e ha smaltito il traffico creatosi nel frattempo. Alla guida del camion c'era un trennenne di Macerata.

Ricerca testimoni

Vista la dinamica la polizia locale sta cercando testimoni che possano chiarire quanto avvenuto. Chi avesse visto qualcosa è pregato di contattare la squadra infortunistica allo 049-8205119.