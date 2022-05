Ventottenne si schianta a Vo': ancora un morto sulle strade

Uno schianto tremendo. L'ennesimo. E' accaduto la notte tra venerdì e sabato 14 maggio, all'altezza di Via Marconi, nel comune di Vo'. Alle ore 03:55 infatti gli agenti della Polizia Stradale di Padova sono intervenuti sulla provinciale S.P.89 “dei Colli” in via Marconi, nel Comune di Vo’, nella carreggiata in direzione Vo’- Este.

Schianto

Dagli accertamenti effettuati sul posto e? risultato che un 28 enne rumeno B.C., residente ad Agugliaro (VI) ha perso il controllo del veicolo che stava guidando, una Alfa Romeo Giulia, verosimilmente a causa dell’elevata velocita?, deviando sul ciglio erboso sulla sinistra e, dopo aver percorso alcuni metri, ha urtato violentemente con la parte anteriore del veicolo contro un albero di grosso fusto. Dopo l'urto, l'autovettura si e? riposizionata sulla carreggiata trovando posizione di quiete al centro della sede stradale, in linea con il suo asse, orientata verso Vo’. A causa dell'impatto il giovane ha riportato lesioni mortali che ne hanno determinato il decesso sul luogo, come accertato dal personale sanitario del servizio 118 intervenuto. Nell'incidente, non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.