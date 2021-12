Sbanda con lo scooter all'altezza del ponte: 39enne muore sul colpo, gravemente ferita una 19enne

Tragico incidente nella tarda serata di domenica 12 dicembre: Attias Massaro, 39enne originario di Udine ma residente a Padova ha perso la vita dopo essere caduto dallo scooter che stava guidando. Gravemente ferita la 19enne padovana Francesca Roveroni, che viaggiava con lui come passeggera.

I fatti

È successo intorno alle ore 23.30 in via Goito a Padova, all'altezza del ponte pedonale. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato l'uomo a perdere il controllo del suo Piaggio Beverly e a schiantarsi contro un palo: la giovane passeggera è stata subito trasportata in codice rosso all'ospedale cittadino, mentre per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia locale per i rilievi.