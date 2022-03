Cade dalla moto in una strada sterrata, muore 71 enne di Baone

E' morto dopo essere caduto con la sua moto in una strada sterrata. Eros Lorenzin, 71 anni, ha perso la vita a Baone, dove risiedeva con la sua famiglia. Nella mattinata di oggi 11 marzo, il pensionata stava percorrendo in moto un tratto di strada sterrata e sarebbe improvvisamente caduto. Oer ora non si esclude il malore, che potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo. A nulla sono serviti i soccorsi del figlio, anche ha subito chiamato il 118.