Brutta caduta durante la gara ciclistica, interviene il soccorso alpino

Nella mattinata di oggi, domenica 21 luglio, intorno alle ore 11 il soccorso alpino di Padova è intervenuto mentre faceva assistenza alla gara di mountain bike denominata XC di Rovolon, sui Colli Euganei.

I fatti

Un concorrente ha perso il controllo della bici in discesa nel punto più tecnicamente impegnativo del percorso e si è procurato un trauma facciale e a una spalla. Immobilizzato con i presidi sanitari, il 25enne di Mestrino è stato caricato in barella e trasportato all'ambulanza, dove è stato visitato dal medico di gara e trasportato per accertamenti all'ospedale di Abano Terme.