Incidente con la mountain bike, sedicenne ferito

Verso le 14.30 di sabato 24 dicembre la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Padova, per un ragazzo infortunatosi dopo essere caduto in mountain bike sui Colli Euganei.

Mountain bike

Il sedicenne di Baone (PD) stava scendendo con amici lungo una pista di downhill del Monte Cecilia, quando, perso il controllo del mezzo era finito a terra, riportando un sospetto trauma alla spalla. Otto soccorritori, tra i quali un infermiere, lo hanno raggiunto, stabilizzato e caricato in barella, per poi provvedere al suo trasporto a valle per 800 metri. Il giovane ciclista è stato poi affidato all'ambulanza diretta all'ospedale.