Auto finisce fuori strada, alla guida un ragazzo di 17 anni: morto sul colpo

Incidente mortale tra sabato 5 e domenica 6 febbraio a Legnaro, sulla statale 516 Piovese all’incrocio con via Vespucci. Un ragazzo di 17 anni, Pietro Benfatto, è deceduto sul colpo dopo che l'Opel Agila su cui viaggiava è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il personale medico del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

La dinamica

L'incidente è avvenuto attorno alle 4 di notte e alla guida c'era proprio il minorenne, che per motivi ancora al vaglio della polizia stradale sarebbe andato a sbattere con violenza contro alcuni muri di cinta delle abitazioni presenti lungo la strada (vedi foto in basso). Il mezzo ormai fuori controllo si è alzato ed è finitocontro una casa.

La vittima

Pietro Benfatto risiedeva a Padova, nel quartiere Mortise (in foto in basso, in uno scatto che risale a qualche anno fa, preso dall'archivio di A.D. Pro Pace CRM Pallacanestro Mortise dove giocava a basket). Al momento della tragedia viaggiava da solo in auto. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Piove di Sacco a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta cercando di capire come mai un minorenne fosse alla guida di un auto in piena notte. Dalle prime informazioni sembra che l'auto fosse di proprietà dei genitori del ragazzo, che però l'avevano affidata per la notte a un suo amico maggiorenne. Al momento dell'incidente, però, il diciassettenne era da solo al volante. All'incidente avrebbero assistito alcuni amici del ragazzo, che lo stavano seguendo a bordo di altre due auto con cui stavano tornando da una festa.