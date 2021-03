Causa un incidente e non si ferma a prestare soccorso: pirata della strada denunciato

Ha urtato una moto facendo cadere il motociclista e non si è fermato a prestare soccorso. Un 36enne è stato denunciato.

L’incidente

Il fatto risale al 27 febbraio ed è accaduto in via Argine sinistro Brenta a Codevigo. Un 36enne di Vigonovo (Venezia) era alla guida della sua auto quando ha urtato la moto di un 41enne di Padova. Il motociclista è caduto a terra, ferendosi, ma l’autista è stato preso dal panico ed è scappato via senza nemmeno chiamare i soccorsi. All’ospedale, i medici hanno riscontrato un trauma contusivo alla gamba e alla caviglia sinistra, con prognosi di 10 giorni. I carabinieri di Piove di Sacco si sono messi alla ricerca del pirata della strada e quando lo hanno trovato lo hanno denunciato per fuga in caso di incidente stradale e omissione di soccorso.