Esce di strada e distrugge l'auto: guidava con una patente falsa

Era al volante, ma senza i titoli per farlo: un uomo di origini romene è stato denunciato dalla polizia locale della Federazione del Camposampierese per uso di atto falso, ricettazione e guida senza patente.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Roma a Villanova di Camposampiero: l'uomo ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada, rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo insieme a un passeggero. Sul posto è subito giunta la polizia locale, e agli agenti è bastato fare un rapido controllo che la patente in suo possesso era falsa in quanto intestata a un'altra persona, residente in Romania. Messo alle strette, il conducente ha ammesso che si era procurato il documento falso acquistandolo su Internet non riuscendo a conseguire la patente di guida italiana. L'uomo ora si vedrà comminata una sanzione amministrativa da 5.100 a 30.599 euro oltre al fermo del veicolo per tre mesi.