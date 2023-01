Incidente in pista: pilota di motocross finisce in ospedale

Un pilota di motocross padovano è rimasto vittima di un incidente accaduto nella giornata di sabato nella pista di Isola Vicentina.

Incidente

Secondo le prime informazioni sull'accaduto, il giovane stava girando nella struttura di via Capiterlina quando dopo un dosso, il giovane è finito a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Santorso. Nonostante la gravità dell'accaduto, il pilota non sarebbe in pericolo di vita.