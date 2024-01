Scivola dalla seggiovia e cade nel vuoto: bambino padovano operato d'urgenza

Drammatico incidente occorso ieri, domenica 14 gennaio, nel comprensorio sciistico Le Melette di Gallio, sull'Altopiano di Asiago, quando intorno all'ora di pranzo un bambino di appena 9 anni è scivolato dalla seggiovia Busafonda-Ongara cadendo nel vuoto.

I fatti

Ancora da stabilire con precisione le cause dell'incidente, che ha visto il bimbo - il quale stava partecipando a delle lezioni di sci - fare un volo di circa otto metri prima di toccare il suolo sottostante: l'ipotesi al momento più probabile è che il bambino sia scivolato sotto alla sbarra nel tentativo di sistemarsi dopo che uno degli sci era finito sotto all'appoggio. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, con il bimbo che è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in codice rosso: oggi, lunedì 15 gennaio, è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ridurre le numerose fratture riportate, in particolare quelle al bacino e al femore. Il bambino si trova ora nel reparto di Rianimazione del nosocomio berico.