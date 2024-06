Brutto incidente sulla statale 16, salvo per miracolo il motociclista

Alle ore 10.30 incidente stradale in Via Rovigana lungo la Strada Statale 16 all'altezza dell'intersezione con via Carpanedo nei pressi del confine con il Comune di Solesino. Coinvolti una autovettura Fiat 500, condotta da L.A., una 75enne di Este e un Yamaha Mt, condotta da M.P., un 38enne di Stanghella. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'autovettura proveniente da Via Carpanedo fosse intenzionata ad attraversare la Statale16 quando per cause ancora imprecisate si è scontrata violentemente con la motocicletta che sopraggiungendo dal territorio di Solesino risultava diretta verso Monselice. Nell'urto la conducente dell'autovettura è rimasta indenne mentre il conducente del motociclo è stato trasportato al pronto soccorso di Padova con l'elicottero del Suem 118 anche se al momento dell'intervento il malcapitato era cosciente. Le operazioni sono state coordinate dalla Polizia Locale di Monselice del comandante Mario Carrai.