Si schianta sul guard rail della statale del Santo, in auto crack e cocaina

Auto si schianta sulla Sr 308. Dentro il mezzo c'era la droga. Arrestato il conducente. La Polizia Locale della Federazione, intervenuta in seguito al sinistro stradale, ha trovato diversa sostanza stupefacente come cocaina, marijuana e crack già suddivisa in dosi.

L'incidente

Un uomo di 30 anni, residente a Campodarsego, ieri 5 novembre è andato a sbattere contro un'altra auto e si poi si è schiantato sul guard-rail lungo la SR 308 a Borgoricco. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale della Federazione, che hanno trovato della droga sull'auto e hanno fattoo così scattare l'arresto. Erano quasi le 18 di sabato sera quando D.N. ha perso il controllo della sua Bmw mentre percorreva la Nuova Statale del Santo, probabilmente per un malore. L'auto si è scontrata prima contro una Volkswagen e poi è finita addosso al guard-rail.

La droga

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno trasportato in ospedale l'automobilista ferito, per fortuna non in gravi condizioni: se l'è cavata con qualche contusione. Gli agenti intervenuti per i rilievi dell'incidente, ispezionando l'abitacolo, hanno però trovato sui sedili dell'auto diversi sacchetti di cellophane che contenevano del crack, suddiviso in dosi ritenute pronte alla vendita. In un altra borsa hanno trovato decine di grammi di marijuana e quattro bustine contenenti della cocaina. Uscito dall'ospedale, il 30enne è stato così posto agli arresti domiciliari, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa di essere giudicato per direttissima. Il giovane probabilmente guidava sotto l'effetto degli stupefacenti. La perquisizione dell'abitazione del 30enne ha portato al sequestro di ulteriori 100 grammi di marijuana, sostanze da taglio e un piccolo laboratorio per la produzione del crack. In casa gli investigatori del Comandante Paolocci hanno trovato anche della ketamina, un potente farmaco utilizzato a scopo stupefacente per via dei suoi effetti allucinogeni, e del “veleno di rospo”, una sostanza dagli effetti psichedelici ottenuta dalle secrezioni del rospo del deserto di Sonora nel Messico. In totale sono stati sequestrati 150 grammi di marijuana, 42 dosi di crack e 20 grammi di cocaina. Il valore sul mercato della sostanza stupefacente recuperata dagli agenti del la Polizia Locale supera abbondantemente i ventimila euro.