Incidente sulla A13, ricoverata in gravi condizioni 65enne padovana

Brutto incidentre oggi 1 ottobre attorno alle 11 sulla A13, nei pressi di Altedo. Una donna padovana di 65 anni viaggiava in moto con il marito, quando avrebbe tamponato un auto. La donna, ora ricoverata in grave condizioni al Maggiore di Bologna, è caduta poi decine di metri dopo il luogo dell'impatto. Ferito anche il marito alla guida della Yamaha, ma non è in pericolo di vita, mentre è illeso l'uomo alla guida dell'auto.