Incidente in zona termale, ferite le due donne alla guida

Nella tarda serata, di venerdì 5 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Terme ad Abano Terme per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata: due donne ferite. La squadra dei vigili del fuoco, accorsa dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza le due auto, mentre due giovani donne rimaste ferite sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 20:30.