Incidente sulla Padova-Venezia, ferita una bambina e code chilometriche

Fortunatamente non si tratta di niente di grave, ma si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Bloccato il traffico per più di un'ora

Un incidente tra due auto e due autocarri è avvenuto attorno alle 15 di oggi 5 agosto al chilometro 367 dell'autostrada A4 Padova-Venezia, in direzione Trieste. Ferita in modo non grave una minore. Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il bivio con la A13 e quello con la A57, in territorio di Vigonza.

L'intervento

Sono stati gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, primi a intervenire sul luogo del tamponamento, ad allertare il Suem-118 per assistere una bambina rimasta leggermente contusa. A coordinare le operazioni il Centro Operativo di Mestre della Società autostradale. Fino alla loro rimozione, i veicoli coinvolti occupavano due corsie di marcia, pertanto in direzione Trieste-Venezia si sono formate code che hanno interessato anche le competenze della vicina concessionaria Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Nel giro di un’ora l’incidente è stato risolto, la carreggiata liberata e le code risultano ora in smaltimento. Rallentamenti anche in direzione opposta (Milano) per curiosi.