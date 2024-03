Incidente sulla provinciale 12, auto nel fossato e un ferito in ospedale

Poco dopo le 21:00, di venerdì 15 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra due auto, di cui una finita in fossato lungo la SP12 in Via Villafranca a Campodoro: una persona ferita. I pompieri arrivati da Padova con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre uno dei due autisti è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte con il recupero dei mezzi.