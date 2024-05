Incidente in via dell'Artigianato, gravissimo un motociclista di 19 anni

Lotta tra la vita e la morte nella Terapia intensiva dell'ospedale di Padova il motociclista coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto oggi, 11 maggio, in via dell'Artigianato all'incrocio con la Sp 87 a Vigodarzere. L'impatto è avvenuto qualche minuto dopo le 8 del mattino tra una moto ed un furgone, condotto da una donna di 38 anni residente a Galzignano Terme. In sella alla moto, invece, una Ducati Brutale, c'era un 19enne di Bassano del Grappa.

Dopo lo scontro il ragazzo è finito a terra in condizioni disperate. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Il motociclista è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale a Padova, dov'è ricoverato in prognosi riservata. Anche la donna, ma solo a scopo precauzionale, è stata trasportata al policlinico, ma il suo quadro clinico è rassicurante. Visto la gravità dell'incidente, , la Polizia Stradale ha sottoposto a sequestro i mezzi coinvolti, in attesa di un quadro definitivo della situazione. La viabilità ha subito rallentamenti per un paio d'ore.