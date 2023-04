Schianto frontale tra due auto, bimbo di 2 anni gravissimo in terapia intesiva pediatrica

Un bambino di tre anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto alle 14.50 circa a Motta di Livenza lungo la Postumia, all'incrocio con via Campagnole. Ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova.

L'incidente

Due auto, una Fiat Punto e una Renault Scenic, secondo i primi accertamenti, si sono scontrate frontalmente in un tratto rettilineo. I soccorsi sono stati condotti da Suem 118 e vigili del fuoco. Il piccolo viaggiava a bordo della Punto guidata dal padre, un 38enne di Caorle, ed è stato trasportato in elicottero (del Suem di Padova giunto per l'occasione) all'ospedale di Padova dove si trova ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Il bimbo ha riportato un forte trauma cranico mentre il padre è stato accompagnato al pronto soccorso di Oderzo con diverse fratture. L'uomo non è in pericolo di vita, così come l'altro automobilista, un 29enne di San Dona'. Rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Motta di Livenza.