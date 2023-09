Investe un uomo in motorino e scappa. Trovato dai carabinieri: «Ho avuto paura»

Causa un incidente e scappa. Viene subito identificato e denunciato dai carabinieri. I carabinieri di Legnaro, a seguito di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne originario del Marocco e residente a Campolongo Maggiore, poiché responsabile di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. I fatti risalgono alle prime ore del mattino di ieri, 15 settembre, quando l’uomo alla guida della sua Fiat Grande Punto, giunto all’incrocio tra via Fermi e via Caovilla di Saonara, dopo aver tamponato un ciclomotore condotto da un operaio del piovese, è scappato senza prestare soccorso. L'uomo alla guida del motorino si è ferito lievemente, tant'è che è riuscito a fornire ai carabinieri elementi sia sul modello dell'auto che parzialmente la targa. I militari da subito si sono messi alla ricerca del conducente della Punto e nel giro di poche ore sono riusciti ad indentificarlo. L'uomo si sarebbe difeso dicendo che ha avuto paura.«»