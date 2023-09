Incidente nella notte a Pontelongo, 3 feriti liberati dalla lamiere dai pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco la notte scorsa intorno a mezzanotte per un incidente frontale tra due auto in via Mazzini, a Pontelongo, che ha provocato 3 feriti. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, la squadra dei Vigili del fuoco di Piove di Sacco ha estratto l’autista, rimasta incastrata, all’interno della Opel Corsa su cui viaggiava, affidandola poi alle cure del personale sanitario, insieme agli altri due feriti tutti ospedalizzati. L’intervento dei vigili del fuoco, dopo aver bonificato l’area, è terminato alle 3 di oggi, 3 settembre.