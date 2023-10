Si scontra frontalmente con un pullman, morto motoclista sulla provinciale 47

Da poco dopo le 14:30, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente tra una moto e un bus lungo la Strada Provinciale 47 a Campo San Martino che ha provocato un morto. Lo scontro semi frontale è avvenuto tra il lato sinistro del pulman e la moto con il motociclista sbalzato per terra, mentre il mezzo ha proseguito la sua corsa autonomamente per fermarsi dopo qualche centinaio di metri. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale. I medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del motociclista. Illeso l’autista del bus e altre due persone che si trovavano a bordo. La strada al momento è chiusa al traffico nell’attesa dei rilievi delle forze dell’ordine.