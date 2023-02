Dopo la sbandata colpisce quattro auto parcheggiate e si ribalta

Incidente stradale oggi, 21 febbraio ad Abano Terme in via Primo Maggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 8,30 quando il traffico era piuttosto caotico. Un'automobilista ha perso il controllo del mezzo e fa finito la sua corsa ribaltato dopo aver urtato quattro automobili regolarmente parcheggiata. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato mentre lungo via Primo Maggio il traffico è stato bloccato e dirottato lungo arterie secondarie. Tra le cause che hanno portato allo schianto non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione da parte del conducente. In ospedale il ferito come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente stradale si sono portati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Abano. La persona ferita nell'abitacolo dell'auto ribaltata è stata soccorsa dai pompieri e in un secondo momento affidata alle cure del personale del Suem. Una volta stabilizzata è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Si sono prolungate per un paio d'ore le operazioni di messa in sicurezza dell'area visto che l'auto incidentata ha cominciato a perdere benzina andando a sversare il liquido lungo la sede stradale.