Orrore sulla A13: mamma e figlia di 5 anni morte in un incidente stradale

Per una bambina e sua mamma il mondo si è fermato oggi alle 14 in un inferno di lamiere. Una famiglia distrutta, una bambina che non c'è più e con lei la persona che l'ha messa al mondo. Tragedia della strada oggi 27 settembre lungo l'autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Il bilancio è tremendo. Sono morti una mamma di 49 anni e la giovane figlia Gioia di appena cinque anni. Il personale di soccorso del 118 è arrivato sulla scena dell'ennesimo bagno di sangue lungo le strade, ma nonostante i tentativi di rianimare le persone coinvolte, non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso per entrambe.

Cosa è successo

A perdere la vita è stata Maria Grazia Forgetta, 49 anni, originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme e la figlia, che avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni. Mamma e figlia sono morte nell'incidente stradale di oggi pomeriggio sull'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Alla guida dell'auto sulla quale viaggiavano c'era il padre della piccola, Michele Petriccione, 50 anni. Pur essendo rimasto ferito, le sue condizioni sono state definite dai medici che l'hanno preso in cura rassicuranti. La ferita più grave però per lui, è stata la perdita delle due gioie della sua vita. La dinamica dell'incidente, al vaglio della Polizia Stradale sembrerebbe chiara. L'auto su cui viaggiava la famiglia di Abano Terme si è schiantata contro un tir che si trovava fermo in coda per un altro incidente che era avvenuto qualche minuto prima. L'impatto è stato devastante, dopo il tamponamento l'auto della famiglia padovana si è andata a scontrare contro un secondo camion e per Maria Grazia e la figlia non c'è stato nulla da fare. La viabilità lungo la A13 è rimasta bloccata per tutta la giornata odierna. Sul posto sono giunti immediatamente sia i sanitari del 118, sia i vigili del fuoco, con anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici di Autostrade.