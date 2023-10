Schianto sulla bretella per Abano: automobilista in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 13 ottobre alle 15,30 lungo la bretella che porta ad Abano all'altezza di un centro commerciale in costruzione. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia stradale si sono scontrati un furgone e un'auto. Il conducente di quest'ultima è rimasto gravemente ferito. La strada è stata inibita al traffico per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

Cosa è successo

Sul luogo dello schianto, l'ennesimo sulle strade padovane, i vigili del fuoco hanno faticato non poco a liberare i feriti dagli abitacoli. Sono stati poi presi in consegna dai sanitari che, dopo averli stabilizzati, li hanno trasportati in ospedale. Se le condizioni dell'autista del furgone non destano preoccupazione, l'automobilista è in prognosi riservata in pericolo di vita. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero. Come da prassi i conducenti sono stati anche sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause al vaglio della polizia stradale non si escludono l'eccessiva velocità, una banale disattenzione, ma anche una manovra azzardata.