Moto tampona l'auto che lo precede e finisce a terra: ferite lievi per moglie e marito

L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto a Chiuppano: coinvolto un padovano.

La dinamica

Come riporta VicenzaToday intorno alle ore 16.30 un 68enne residente ad Albignasego, alla guida di una Toyota Avensis stava scendendo dall'Altopiano dei 7 Comuni quando, giunto all'altezza del distributore di carburanti, in via Ponte dei granatieri, si è fermato in quanto l'auto che lo precedeva si era posizionata nel mezzo della carreggiata con l'intenzione di svoltare a sinistra, per immettersi nella stazione di servizio.

L'incidente

Per cause in corso di accertamento, l'auto condotta dal 68enne è stata tamponata da un motociclo BMW condotto da un 62enne residente nel Padovano, che procedeva nella stessa direzione.

I rilievi della Polizia locale

Pur riportando varie contusioni, né il conducente del motociclo né la moglie 55enne, sua passeggera, hanno ritenuto necessario l'intervento del 118. Completamente illeso il conducente della Toyota ed anche il cane husky che trasportava in auto. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico una pattuglia della Polizia locale nordest vicentino.