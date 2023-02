Si spegne il motore e prende fuoco un'auto: salva per miracolo una famiglia

Momenti di paura ieri, 27 febbraio, per una famiglia originaria di Teolo, ma residente a Bolzano. Mamma, papà e un figlio piccolo, si trovavano a bordo di una Citroen C4 lungo la Sr 47 provenienti da strada Battaglia. Ad un tratto il motore della loro auto si è spento e dal cofano ha cominciato ad uscire del fumo. Intuendo il pericolo i genitori hanno preso il figlio e sono scappati fuori dall'abitacolo. Sul luogo dell'emergenza si è subito portato il consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana, Davide Mauri

Le fiamme

In pochi secondi il veicolo ha preso fuoco. Gli occupanti sono rimasti miracolosamente illesi. Sul luogo dell'emergenza, sotto il territorio di Albignasego, sono arrivati gli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati, i Vigili del fuoco e personale di Veneto Strade. L'incendio è stato domato, l'auto è andata completamente distrutta. Le operazioni di ripristino della strada sono continuate fino alle 19. Disagi alla viabilità importanti anche in conseguenza di un altro guasto meccanico che ha coinvolto un'altra auto non distante dal luogo dell'incendio. Il rogo della Citroen C4 pare sia stato provocato da un corto circuito all'impianto elettrico.