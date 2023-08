Si schianta contro un palo della luce: quattro feriti

Cinque cinesi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nella notte tra l'8 e il 9 agosto in via Roma ad Albignasego. Nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche. E' successo poco dopo mezzanotte. Nell'impatto contro un palo dell'energia elettrica rimasto seriamente danneggiato una Volkswagen T-Roc si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno aiutato gli occupanti ad uscire dall'abitacolo. Unico illeso il conducente che è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest, risultando tuttavia negativo all'assunzione di bevande alcoliche.

Cosa è successo

L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti in transito alla centrale operativa del 112. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano oltre a più mezzi del Suem 118. I quattro passeggeri contusi, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri, che hanno il compito di ricostruire l'accaduto al momento non escludono l'eccessiva velocità, una banale disattenzione del conducente, ma anche un improvviso colpo di sonno. La situazione è rientrata nei ranghi in via Roma dopo le 2 quando una squadra di operai ha ripristinato il danno al palo dell'illuminazione pubblica e un carroattrezzi ha rimosso l'auto incidentata.