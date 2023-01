Finisce fuori strada dopo aver perso il controllo dell'auto. Elitrasportato in ospedale

Incidente stradale oggi, 4 gennaio, alle 15,20 in via Santo all'incrocio con via Tabacchificio ad Anguillara Veneta.

La cronaca

Un auto, per cause ora al vaglio dei carabinieri, è finita rovesciata fuori dalla sede stradale. Il conducente è rimasto ferito. Sul luogo dello schianto, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito sono arrivati i Vigili del fuoco di Rovigo e Piove di Sacco. La vettura finita fuori strada è stata messa in sicurezza, mentre il ferito è stato liberato dalle lamiere dell'abitacolo e affidato ai soccorritori. Il personale medico del Suem 118, valutando le sue condizioni critiche, ha richiesto da Padova l'elisoccorso. L'automobilista si trova ora ricoverato in ospedale a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità lungo la carreggiata è tornata scorrevole dopo le 17. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e rimuovere dal fossato il mezzo incidentato.