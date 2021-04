Travolta da un Suv mentre attraversa le strisce pedonali: morta in ospedale

Era stata ricoverata in gravissime condizioni la donna investita nella mattinata di lunedì verso le 5.30 in zona Santa Croce tra via Buzzaccarini e via Costa a Padova.

I soccorsi

Stando a quanto riferiscono i soccorritori l'anziana che si spostava con il deambulatore sarebbe stata colpita da una Range Rover non troppo distante dalle strisce pedonali. Sul posto la polizia locale per i rilievi. La vittima è stata trasferita d'urgenza in pronto soccorso a Padova dove sarebbe morta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Si tratta di una persona di 71 anni, Gemma Agugiaro, che era residente in città. A investirla è stata una Land Rover Ecvoque condotta da un uomo del 1938 residente anche lui in città. La vittima stava attraversando quando è stata centrata. L'investitore è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo.