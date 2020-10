Tragedia ad Albignasego: anziano viene investito e muore sul colpo

Tragedia questa mattina in via Roma ad Albignasego, dove un anziano è deceduto dopo essere stato investito. L'uomo, un ottantaquattrenne, era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto sotto il cavalcavia dell'autostrada ai confini con Carpanedo. A perdere la vita è stato Luigi Chiodetto, che viveva a Maserà nella frazione Bertipaglia.

L'incidente

Secondo i primi rilievi lo scontro è avvenuto con una macchina guidata da un 25enne di Camposampioero che avrebbe urtato la bici. Nonostante i tentativi di rianimazione l'uomo è morto. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti. La circolazione è andata a rilento fino alla tarda mattinata. Nel punto dell'incidente sono anche in corso alcuni lavori di sistemazione del manto stradale. Il venticinquenne che era alla guida di una Hyundai è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo.