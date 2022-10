Schianto all'incrocio sulla Monselice Mare: tre persone ferite

Incidente stradale oggi, 30 ottobre, alle 11,30 ad Arre all'incrocio tra via Capitello e via del Cristo lungo la Monselice Mare.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, si sono venute a scontrare due auto: il bilancio è di tre feriti. Sul luogo dello schianto sono arrivati i Vigili del fuoco di Piove di Sacco. Tra le cause ha hanno portato all'impatto non si esclude una mancata precedenza. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre una mamma e figlio su un’auto e un giovane sull’altra, tutti venuti fuori autonomamente, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area teatro dell'indicente sono terminate dopo circa un’ora. Tempo necessario agli operatori di rimuovere i mezzi incidentati e di ripulire l'area dai frammenti di lamiera che hanno invaso la carreggiata. La viabilità ha subito rallentamenti. I conducenti delle due auto coinvolte, come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.