Schianto tra due auto, ferita una giovane mamma e il bambino di 4 anni

Schianto oggi 4 giugno alle 8 del mattino in via Tiepolo ad Arzergrande. Nell'impatto sono rimasti feriti una mamma e un bambino di 4 anni. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Come da prassi i conducenti delle due auto coinvolte sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

A mettere in sicurezza i mezzi e prestare soccorso ai feriti la squadra dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, insieme al personale sanitario del Suem 118. Dopo le prime cure sul luogo dell'impatto i due feriti sono stati trasferiti in ospedale. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato all'incidente. La viabilità è stata interrotta in attesa che la situazione si normalizzasse. Nel frattempo i mezzi in transito sono stati dirottati lungo arterie secondarie. Anche la polizia locale ha contribuito alla viabilità per tentare di ridurre i tempi d'attesa. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati.