Escono di strada con l'auto e finiscono nel canale: salvati dai vigili del fuoco

È servito l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco per trarli in salvo: un 56enne di San Giorgio in Bosco e la moglie 54enne sono rimasti feriti dopo essere usciti di strada con la loro Fiat Doblò.

La dinamica

Teatro dell'accaduto via San Nicolò, proprio a San Giorgio in Bosco: la coppia stava rincasando a bordo della propria auto intorno all'una della notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio quando per cause ancora in corso di accertamento l'uomo al volante ha preso il controllo del mezzo, finendo la propria corsa all'interno del canale a margine della carreggiata. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Cittadella, che hanno estratto i feriti dall'abitacolo per poi affidarli al personale del Suem 118, che li ha portati al vicino ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell'ìncidente anche i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del sinistro.