Perde il controllo dell'automobile, si cappotta e rimane incastrato: automobilista ferito

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattina di venerdì a Ponte San Nicolò dove un uomo è rimasto ferito dopo essersi cappottato con la sua utilitaria.

Incastrato tra le lamiere

Alle 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Da Rio a Ponte San Nicolò per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza l’autovettura ed hanno estratto il conducente, rimasto incastrato al posto guida senza possibilità di uscire. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale al Giustinianeo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Il ferito non sarebbe comunque in pericolo di vita.