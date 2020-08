Auto a gpl sbanda e abbatte il semaforo: ferita una sedicenne

La notte tra marted e mercoledì, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maglio a Fontaniva nell'Alta Padovana per un'auto finita contro un semaforo.

La dinamica

Ad avere le conseguenze peggiori è stata una la passeggera minorenne di 16 anni che ha subito delle leggere ferite ed è stata trasferita in pronto soccorso. I pompieri arrivati da Cittadella e Padova con l'autoscala hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gpl e l'impianto semaforico pericolante, mentre la giovane donna era assistita dal personale del SUEM per poi essere curata in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora e mezza circa. Alla guida della Suzuki c'era una donna di 35 anni.