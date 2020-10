Prende la tangenziale contro mano e provoca un maxi tamponamento: caos traffico

Paura e traffico martedì mattina per un incidente stradale avvenuto verso le 7.30 lungo la tangenziale nel comune di Albignasego. Stando a una prima ricostruzione un automobilista di 84 anni avrebbe imboccato contromano la corsia che porta da Padova verso l'autostrada.

Manovra azzardata

La manovra avrebbe provocato un tamponamento con il coinvolgimento di altri tre veicoli. Fortunatamente nello schianto nessuno si sarebbe ferito in maniera seria. Solo l'ottantaquattrenne è ricorso alle cure del pronto soccorso per medicarsi una gamba. Sul posto oltre ai carabinieri è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Bologna. Pesante il bilancio per la circolazione già congestionata della mattina con diverse code e incolonnamenti e persone che hanno impiegato anche un'ora per arrivare al lavoro.

L'incidente

L'anziano di Casalserugo che ha provocato l'incidente era alla guida di un'Audi Q5 e dopo aver preso la strada in contromano è andato addosso a un camion Iveco condotto da un romeno e successivamente contro uan Golf guidata da un 39enne. Sul posto oltre ai militari e alla polizia sono intervenuti anche i vigili del fuoco.