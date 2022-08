Finiscono nella notte con l'auto rovesciata nel fossato: due feriti

Si è temuto il peggio, ma fortunatamente non ci sono vittime: due persone sono rimaste ferite dopo che l'auto su cui viaggiavano si è rovesciata finendo in un fossato dopo essere uscita di strada.

I fatti

È successo intorno all'una della notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto in via San Giuliano a Borgoricco: per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito nel fossato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo estraendo il conducente dall'abitacolo, mentre il passeggero era riuscito a uscire autonomamente: entrambi sono stati presi in carico dai sanitari del Suem 118 e trasportati in ospedale, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate alle ore 2.45.