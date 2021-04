Auto termina la sua corsa nel fossato: una ragazza estratta dall’abitacolo dai pompieri

Due persone ferite, di cui una estratta dall’abitacolo dai pompieri: questo il bilancio dell’incidente occorso nella notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile.

La dinamica

È successo in via Panigale a Campodarsego: l’auto ha terminato la sua corsa nel fossato a bordo strada, rovesciandosi dopo la collisione con il ponticello di ingresso di un’abitazione. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno estratto una ragazza per poi affidarla insieme all’altro ferito al personale sanitario del Suem 118, che li ha portati in pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro: le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.