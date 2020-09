Auto sbanda e finisce inabissata nella canaletta: il guidatore riesce a salvarsi

Ha rischiato davvero grosso un uomo che domenica sera alla guida della sua automobile quando, dopo aver perso il controllo del veicolo per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, è finito con la propria vettura in un fosso adiacente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i carabinieri.

L'intervento

Domenica alle 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma nel comune di Due Carrare per un’auto finita in una canaletta piena d’acqua, dopo la perdita di controllo del conducente, riuscito a uscire illeso. I pompieri arrivati da Abano e Padova con l’autogrù, hanno agganciato e issato l’auto in gran parte inabissata, liberando così il corso d’acqua. Sul posto i militari della locale stazione per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.