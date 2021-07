Incidente sulla Sr104, ferito un uomo

Due auto si sono scontrate e un uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo. Per tirarlo fuori e portarlo in ospedale è servito l'intervento dei vigili del fuoco.

L'incidente

Brutto incidente oggi 1 luglio lungo la Sr104, finito fortunatamente senza feriti gravi. Attorno alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bassa - località Concadalbero - a Correzzola per un incidente stradale avvenuto tra due auto. I pompieri accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 l’autista, rimasto incastrato e ferito nell’abitacolo. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale a Piove di Sacco, mentre l’altro automobilista coinvolto è rimasto illeso. I carabinieri hanno deviato il traffico per circa un'ora, il tempo necessario ai rilievi e allo spostamento dei mezzi.