Perde il controllo dell'auto e finisce contro i paracarri: guidatore miracolosamente illeso

Un botto tremendo, che ha fatto sobbalzare tutti i residenti credendo che si trattasse di una bomba. E invece si trattava di un'auto fuori controllo: spettacolare incidente (fortunatamente senza conseguenze) nella nottata di ieri, venerdì 23 settembre, a Cittadella.

La dinamica

È successo tutto in una frazione di secondi: un uomo residente in zona ha perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa contro i paracarri che delimitano il marciapiede. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco oltre ai sanitari del Suem 118, che hanno constatato come il conducente fosse rimasto miracolosamente illeso. Chiamata anche una ditta specializzata per bonificare la via.