Finisce con l'auto contro la pompa di benzina: un malore la causa dello scontro

Uno scontro decisamente pericoloso: ci sarebbe un malore improvviso dietro all'incidente che ha visto un uomo finire con la propria auto contro una pompa di benzina.

I fatti

Teatro dell'accaduto un distributore di Corso Boston, in tangenziale a Padova: sono le ore 13.40 di oggi, giovedì 12 maggio, quando l'uomo al volante di una Volkswagen familiare bianca entra nel distributore di benzina Vega, prima dell'uscita per Altichiero andando verso l'imbocco dell'autostrada A13. Succede tutto in pochi attimi: il guidatore, con ogni probabilità colpito da un malore, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro le pompe 1 e 2, sradicandole di fatto dalla piattaforma. Un impatto violentissimo, che ha subito fatto temere il peggio: fortunatamente il conducente, portato d'urgenza in ospedale, è fuori pericolo, mentre sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza l'area, operazioni che sono durate oltre due ore.