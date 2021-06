Sfonda la recinzione di una casa dopo aver perso il controllo dell'auto: giovane ferita

Tanti danni, ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche: incidente nella tarda serata di ieri per una 24enne.

La dinamica

È successo intorno alle 22 di lunedì 14 giugno a Santa Giustina in Colle: la giovane stava percorrendo via Rettilineo quando ha perso il controllo dell'auto, che ha sradicato da terra la segnaletica stradale per poi sfondare la cancellata di un'abitazione e finire rovesciata su un fianco. I vigili del fuoco volontari di Borgoricco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la 24enne è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale a Camposampiero. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente: le operazioni di soccorso sono terminate dopo mezzanotte.