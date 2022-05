Si ribaltano con l'auto distruggendo una colonnina del gas: cinque persone ferite

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma di sicuro hanno fatto un bel botto: cinque persone sono rimaste ferite in un'incidente stradale che ha visto l'auto su cui viaggiavano ribaltarsi.

I fatti

È successo nella serata di ieri, sabato 14 maggio, in via Lobia nell'omonima frazione di San Giorgio in Bosco: intorno alle 20.30 il quintetto si trovava a bordo di una Fiat Punto quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato fermandosi al centro della strada dopo aver distrutto una colonnina del gas. Un impatto molto violento, con i cinque occupanti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Suem 118 e al conseguente trasferimento in pronto soccorso. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che dopo aver messo in sicurezza hanno verificato i danni alla colonnina del gas in attesa dell'arrivo dei tecnici per la riparazione.